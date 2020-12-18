Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Olaylı geçen maçın sonrasında sarı kırmızılı takımın savunma oyuncusu Marcao ile Karagümrük futbolcusu Balkovec arasında gergin anlar yaşandı. Takım arkadaşları araya girerek gerginliğin büyümesini engelledi.
Ancak Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na VAR'dan gelen uyarılar sonrasında Brezilyalı futbolcu Marcao, soyunma odasına giderken kırmızı kart gördü.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim de hakeme gösterdiği tepkiler sonrasında 69. dakikada kırmızı kart görmüş ve tribüne gönderilmişti.