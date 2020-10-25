Transfer döneminde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham ile İtalyan temsilcisi Roma’nın peşine düştüğü Marcao, gelen tekliflerin düşük olması nedeniyle satılmadı. Hatta Fatih Terim, “Marcao için daha yüksek ve daha çok teklif gelmeli” diyerek, oyuncusunu övmüştü. Ancak sonrasında Brezilyalı stoperin formunda düşüş başladı. Milli arada Ümit Milli Takım ile oynanan hazırlık maçındaki tokat iddiasıyla gündeme gelen tecrübeli oyuncu, Erzurumspor karşılaşmasında ev sahibinin attığı ilk gol öncesi penaltıya sebebiyet verdi.

İndirim de keyfini kaçırdı

Gomes’i düşüren 24 yaşındaki oyuncu, penaltı sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Galatasaray’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao, normalde bu sezon yıllık 850 bin Euro kazanıyordu. Salgın sonrası yönetimin yüzde 15’lik indirimini istemeyerek kabul eden Brezilyalı savunmacının maaşında böylece yaklaşık 125 bin Euro’luk bir indirim yaşandı. Takımın kilit isimlerinden biri olmasına rağmen aynı zamanda en az para alan oyuncularından biri olan Sambacı’nın memnun olmadığı bu durumun, performansına da yansıdığı konuşuluyor.







