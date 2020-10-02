Galatasaray'da Marcao için karar verildi

Galatasaray, Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao hakkında son kararı verdi. Teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme yapan yönetim, Brezilyalı futbolcunun en azından devre arasına kadar Galatasaray'la yola devam etmesini kararlaştırdı.

02 Ekim 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Marcao için karar verildi

Sarı-Kırmızılılar, Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao hakkında son kararı verdi. Teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme yapan yönetim, Brezilyalı futbolcunun en azından devre arasına kadar Galatasaray'la yola devam etmesini kararlaştırdı.

Takımın Avrupa ve ligdeki durumuna göre, ara transferdeki tekliflere verilecek cevap tekrar gözden geçirilecek. Bu arada dün akşamki Rangers mücadelesinde, Marcao'yu takip etmeleri için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden temsilci gönderildiği öğrenildi.


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