Koronavirüs salgını boyunca hastalıklar, sakatlıklar ve cezalarla boğuşan Galatasaray’a nefes aldıracak haber... Savunmanın önemli isimlerinden Marcao, beklenen süreden daha hızlı iyileşerek, takıma dönüş için geri sayıma geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, hafta sonundaki Trabzonspor karşılaşmasında mutlaka sahada görmek istediği iki eksikten biri olan Marcao, antrenmanlarda beklenen verimi sağlayabilirse, büyük ihtimalle dev karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak. Genç futbolcudan gelen pozitif haber sonrası gözler ikinci kritik eksik olan Radamel Falcao’ya çevrildi.

Doktorlara yeşil ışık

Kolombiyalı yıldızın normal şartlar altında Trabzonspor karşısında riske edilmemesi gerekiyor. Ancak üst üste gelen puan kayıpları, hedeflerin bir bir uzaklaşması, elde alternatif forvet kalmaması, Falcao’nun dönüşünü zorunlu kılıyor. Terim, 34 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapacak. Dün kulüp doktorlarıyla bir araya gelen Falcao’nun, fedakârlık yapmaya hazır olduğunu ilettiği de gelen haberler arasında. Yıldız futbolcunun Trabzonspor maçında kadroya alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.





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