Rus basını, flaş bir iddia ortaya attı... Sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Manuel Fernandes’in Galatasaray ile anlaştığı öne sürüldü.

Mevcut kadrosunda 12 yabancısı bulunan ve kalan 2 hakkını forvette kullanmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın, sezon sonunda boşa çıkacak olan Fernandes’e imza attırması daha mantıklı gözüküyor.

2014 yılında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv’e giden 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

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