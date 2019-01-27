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Galatasaray'da Manuel Fernandes bombası! Ruslar’a göre transfer bitti!

Rus basını Manuel Fernandes’in Galatasaray ile her konuda anlaştığını ve işin sadece imzaya kaldığını belirtti.

27 Ocak 2019, Pazar 09:19
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Galatasaray'da Manuel Fernandes bombası! Ruslar’a göre transfer bitti!

Rus basını, flaş bir iddia ortaya attı... Sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Manuel Fernandes’in Galatasaray ile anlaştığı öne sürüldü.

Mevcut kadrosunda 12 yabancısı bulunan ve kalan 2 hakkını forvette kullanmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın, sezon sonunda boşa çıkacak olan Fernandes’e imza attırması daha mantıklı gözüküyor.

2014 yılında Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv’e giden 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

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