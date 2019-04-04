Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle ligdeki Yeni Malatya, kupada gördüğü kırmızı karttan dolayı da bir sonraki Fenerbahçe derbisini kaçıracak olan Luyindama yerine 3 aday görev bekliyor.

Fatih Terim, Marcao’nun partneri olarak Ahmet Çalık ve Semih Kaya ikilisinden birini oynatmayı düşünüyor. Ancak basın toplantısında Donk’un da bu bölgeye üçüncü aday olduğunu aktaran Terim, son kararını orta saha kurgusuna göre verecek.

Ndiaye, Yeni Malatya sınavında cezalı olduğu için, burada Fernando - Donk ikilisinin oynaması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe derbisinde Ndiaye’nin dönüşüyle birlikte, Donk’un stopere geçme ihtimali oldukça yüksek.