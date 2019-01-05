Galatasaray’da Maicon ve Mariano belirsizliği... Sarı-Kırmızılılar’ın devre arasında yolları ayırmayı planladığı iki oyuncuya; tatil için gittikleri Brezilya’da transfer görüşmesi yapmalarına izin verilmişti. Ancak Sambacılar, dün itibarıyla Türkiye’ye döndüler ve masaya herhangi bir anlaşma getirmediler. Oysa Galatasaray Yönetimi, Maicon’dan 5 milyon Euro, Mariano’dan da 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyordu. Teknik patron Fatih Terim de, kadro planlaması yapabilmek amacıyla, her iki öğrencisiyle de özel olarak görüşecek ve son durumu öğrenmeye çalışacak.

Araplar’dan teklif bekliyorlar

Cim Bom’da iki Brezilyalı savunmacı da hâlâ satış listesinde. Ozan’la yola devam eden, Serdar Aziz’le ayrılık kararı alan Galatasaray’da, transferi yapılacak stoper sayısı, Maicon’un durumuna bağlı. Brezilya’dan gelen olumsuz haberlere karşın, iki futbolcunun da Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmeye devam edecekleri öğrenildi. Özellikle Maicon için, sezon başında temasta olduğu, Gomis’in de formasını giydiği Al Hilal’den teklif bekleniyor.

Metin Karabaş

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