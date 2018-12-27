Galatasaray’da Brezilyalı stoper Maicon’la yollar gecikmeli de olsa ayrılıyor... Sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’le anlaşan ve 3 milyon Euro bonservis karşılığında imza atmaya hazırlanan Sambacı, evrakların yetişmemesi sebebiyle son anda Galatasaray’da kalmıştı.

Noel tatili için Sivasspor galibiyetinin hemen ardından ülkesine giden Maicon’un, artık Türkiye’ye dönmesinin beklenmediği ifade ediliyor. 4 takım öne çıkıyor Brezilya’da bir kulüple el sıkıştığı tahmin edilen Maicon’dan, Sarı-Kırmızılılar 5 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor.

Eğer resmi imzalar atılırsa, bu paranın tamamı yine transfer çalışmalarında kulanılacak. Deneyimli stoperle ilgilenen takımlar arasında, şampiyon Palmeiras’ın yanı sıra Flamengo, Internacional ve Gremio’nun olduğu belirtiliyor.

Çocuklarına kavuşunca...

Eşi Ursula ile yaşadığı boşanma süreci nedeniyle depresyona giren ve kulüpten profesyonel yardım alan Maicon, Noel tatili için gittiği ülkesinde çocuklarına kavuştu. Tecrübeli futbolcu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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