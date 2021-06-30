Galatasaray 'da yeni yönetim çalışmalarına hızlı başladı. Mağazacılık ve Store'lar konusunda atılım yapmak isteyen Elmas ve kurmayları Mağazacılık A.Ş'nin yönetimini belirledi.

Bu arada ekibin içinde yer alan isimlerden, Tarhan Telli ilk açıklamasını twitter hesabından yaptı!

Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Galatasaray topluluğu isim haklarını tescil etmek, Galatasaray markası ile üretim yaparak, tüm dünyada GSStore adı altında mağazalar açmak, bayilik ve yetkili satıcılıklar vererek mağaza zinciri oluşturmak üzere faaliyete geçmiştir.

Hedef ilk beş...

Mecidiyeköy Kulüp Binası altında açılan tek mağaza ile hayata geçirilen GSStore zinciri, 91 fiziki mağaza, 1 online satış sitesi ile toplam 92 noktada hizmet vermektedir. Ürün gamını ve mağaza sayısını sürekli geliştirerek büyümesine devam eden Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. Avrupa’da lisanslı spor ürün perakendeciliği konusunda ilk beşe girmeyi hedeflemektedir. Taraftarımızla Galatasaray markası arasında bir köprü olarak, en yaygın ve en iyi şekilde hizmet vermeyi hedefleyen Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.,kurulduğu ilk günden bu yana belirlediği yolda, sürekli kendini yenileyerek ve Dünya Markası olmanın bilinci içerisinde hızla büyümesine devam edecektir.

Burak Elmas ve yönetimi Mağazacılık A.Ş'de yer alacak isimleri seçim öncesinde açıklamıştı...