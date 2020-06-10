Galatasaray’da Radamel Falcao fırtınası yaşanıyor... Kolombiyalı yıldız, liglere verilen ara nedeniyle aylardır formaya hasret kalırken, idman maçlarındaki formuyla göz kamaştırıyor. Hafta içi ve hafta sonunda 11’e 11 birer hazırlık maçı oynayan Sarı-Kırmızılı ekipte, 34 yaşındaki santrforun birbirinden güzel gollere imza attığı öğrenildi. Fiziksel açıdan sezon içerisindeki form grafiğine çok yakın olduğu belirtilen Falcao hakkında teknik heyeti en çok memnun eden detay ise tecrübeli futbolcunun ortaya koyduğu hırs. İdmanlara arkadaşlarından önce gelip en son ayrılan, tüm topsuz uygulamaları harfiyen yerine getiren Falcao, aylar süren futbol hasretini pazar günkü Rize deplasmanında dindirmeye kararlı.

Zekası fark yaratacak

Koronavirüs sürecinde Türkiye’de kalmaktan gayet memnun olduğu kaydedilen Falcao, kulübün kendisine ve ailesine gösterdiği yakın ilgiye sahada teşekkür etmek istiyor. Fatih hocanın tecrübeli golcü için Rize’de gelişmiş bir rol düşündüğü de gelen haberler arasında. Terim, kondisyon açısından çok iyi durumda olan Falcao’nun sık sık orta sahaya desteğe gelerek stoperleri ileri çıkarmasını, böylece kanatlarda Onyekuru ile Feghouli’nin savunma arkasına sarkarak daha fazla pozisyona girmesini istiyor. Bu şekilde Falcao’nun sadece ceza alanındaki etkisinden değil, oyun zekası ve pasör özelliğinden de faydalanmayı düşünüyor.

Bambaşka bir tablo var

Sezon başında hazırlık kampı geçirmeyen ve sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıda bekleneni veremeyen Falcao, ilk 16 haftada 1 gol atarken, müthiş bir toparlanma süreciyle 9 gole ulaştı. Kolombiyalı yıldızın, ligin kalan 8 haftasında skora daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Metin Karabaş