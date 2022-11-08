Süper Lig'in 13. haftasında sahasında taraftarı önünde Beşiktaş 'ı Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray 'da sıcak gelişme yaşandı. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'ın, mali olarak zor günlerden geçirdiği iddia edildi.

MAAŞLARI YATIRILMIYOR

Kulüp içerisinden alınan bilgiye göre; oyunculara bir süredir garanti maaş ödemesi yapılmıyor. Ayrıca Patrick Van Aanholt ve Erick Pulgar'dan sonra Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira'nın menajeri de sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Menajerin, Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitleri için ihtar yoluna başvurduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncuları Ryan Babel ve Sofiane Feghouli de geçmiş dönem alacakları için FIFA'ya başvurmuştu.

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PRİMLE YARA BANDI

Futbolculara maaş ödemelerini yapamayan başkan Dursun Özbek ve yönetimi, primlerle problemi çözmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi sonrası 250'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yıllık kazançları garanti olan oyuncular da prim ödemelerini memnuniyetle karşılıyor.

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2 SEZONDA TRANSFERE 1 MİLYAR TL

Sarı-kırmızılı kulüp, son 2 sezonda oyuncu transferlerine rekor miktarda ödeme yaptı. Galatasaray, bu sezon yaz transfer döneminde oyuncuların bonservis ve kiralama ücretlerine 32 milyon euro harcadı.

Aslan, 2021-2022 sezonunda da transfere 26 milyon euro yatırmıştı.

Sarı-kırmızılıların son 2 sezonda transfer ücretine harcadığı rakam TL bazında 1 milyarı geçti. (Yenişafak)

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