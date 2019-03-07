Galatasaray'da maaş krizi iddiası!

Galatasaray yönetiminin ocak ve şubat ayında takıma maaş ödemediği, bu durumun huzursuzluk yarattığı iddia ediliyor.

07 Mart 2019, Perşembe 08:13
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Galatasaray'da maaş krizi iddiası!

Erzurum deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrasında lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin iki aydır futbol takımına ödeme yapmadığı belirtiliyor. Ocak ve şubat aylarında maaş alamayan futbolcuların yaşanan sıkıntıdan olumsuz etkilendiği, bu durumun saha içine de yansıdığı öne sürülüyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in de bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve Başkan Mustafa Cengiz'le görüşerek krizin bir an önce çözülmesini rica ettiği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim

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