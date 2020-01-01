Galatasaray’da Luyindama’nın yerine Da Costa

Galatasaray’da Demokratik Kongo Milli Takımı’nda sakatlanarak sezonu kapatan Luyindama’nın ismi, TFF listesinden çıkarılıyor. Lisansı dondurulacak olan başarılı savunmacının yerine, Manuel Da Costa transfer edilecek.

Kulübü Al İttihad’la bağlarını koparan 33 yaşındaki Faslı stoper, Sivasspor ve Başakşehir’de başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Sarı-Kırmızılılar, Da Costa’yı yedek olarak transfer etmek istese de, performans ve fiziksel durumuna göre, Marcao ile beraber ilk 11’de de oynayabileceği belirtiliyor.