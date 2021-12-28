Ara transfer döneminde orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray , dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda. Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, performansı yeterli bulunmayan Christian Luyindama ve DeAndre Yedlin'i de gözden çıkardı. Luyindama'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray, yıldız stoperi Belçika'ya göndermeyi planlıyor. Luyindama'nın kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyulacak. Antwerp başta olmak üzere talipleri olan 27 yaşındaki oyuncu için G.Saray zorunlu satın alma opsiyonu isterken, Belçika takımları ise buna şimdilik yanaşmıyor. Nelsson-Marcao ikilisinin ikinci yarıda alternatifi de Alpaslan Öztürk olacak.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN ARTIK SAĞ BEK

Pazar günü takımla çalışmalara başlayan Sacha Boey'e kavuşan sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin yedeği olarak son iki maçta bu bölgede görev yapan Oğulcan Çağlayan'ı düşünüyor. Savunmanın sağı için Boey-Oğulcan ikilisini yeterli gören Fatih Terim, Yedlin'i kadroda düşünmüyor. Bir buçuk yıl sözleşmesi kalan ABD'li sağ bekten ocak ayında kendisine kulüp bulması istendi.

Kaynak: Sabah







