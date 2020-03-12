Galatasaray’ın dün öğle saatlerinde basına açık olarak gerçekleşen antrenmanı, son derece neşeli bir ortamda tamamlandı. Basına açık yapılan dünkü idmanın ardından futbolcular ve teknik heyet, Florya’da verilen barbekü partisiyle stres attı.

Taktik prova bugün başlıyor

Sarı-Kırmızılı ekipte, Beşiktaş derbisinin taktik provaları bugün basına kapalı yapılacak antrenmanda başlayacak. Oyuncularla birlikte detaylı bir Beşiktaş analizi yapılacak.

Luyindama da sahaya indi

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve TFF listesinden adı çıkartılan Luyindama, dünkü idmanda sahaya inerek fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.