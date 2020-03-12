Galatasaray'da Luyindama sahaya indi

Galatasaray’ın dün öğle saatlerinde basına açık olarak gerçekleşen antrenmanı, son derece neşeli bir ortamda tamamlandı. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama, fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

12 Mart 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Luyindama sahaya indi

Galatasaray’ın dün öğle saatlerinde basına açık olarak gerçekleşen antrenmanı, son derece neşeli bir ortamda tamamlandı. Basına açık yapılan dünkü idmanın ardından futbolcular ve teknik heyet, Florya’da verilen barbekü partisiyle stres attı.

Taktik prova bugün başlıyor

Sarı-Kırmızılı ekipte, Beşiktaş derbisinin taktik provaları bugün basına kapalı yapılacak antrenmanda başlayacak. Oyuncularla birlikte detaylı bir Beşiktaş analizi yapılacak.

Luyindama da sahaya indi

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan ve TFF listesinden adı çıkartılan Luyindama, dünkü idmanda sahaya inerek fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

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