Galatasaray'dan şok bir sakatlık haberi daha geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Luyindama'nın sezonu kapattığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada "Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

"Dönmesi 7 ay sürer"

Galatasaray kulüp doktoru konuyla alakalı NTVSPOR'a konuştu. İnce şu ifadeleri kullandı. "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal."

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