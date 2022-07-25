Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon’da kiralanan Christian Luyindama, opsiyonunun kullanılmaması sonrasında kulübe geri dönmüştü. Fakat Kongolu stoper, Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Yani 28 yaşındaki futbolcu için gelen haberlere göre Luyindama’dan kulüp bulması istendi. Yıldız oyuncunun, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Batuhan Şen’e yen formül

Galatasaray’ın yedek kalecilerinden biri olan Batuhan Şen’e, Süper Lig ’den birçok takımın talip olduğu öğrenildi. Fakat Sarı-Kırmızılı ekibin, 23 yaşındaki file bekçisini tamamen göndermeyi düşünmediği ortaya çıktı. 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Batuhan’ın, önümüzdeki günlerde kontratı uzatılacak. Genç kalecinin, forma şansı bulması için kiralanması bekleniyor.