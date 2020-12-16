Cristian Luyindama Ocak 2019’da Belçika’nın Standard Liege takımından kiralanmış, Marcao ile birlikte kısa sürede yakaladığı uyumla şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Demekratik Kongolu oyuncu, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında forma giyememişti. Sezon başında takıma dönen 26 yaşındaki stoper bir kez daha milli takımdan sakat döndü ve sonrasında da kulübeden çıkamadı. Rize deplasmanı öncesi oynayabilecek duruma gelmesine rağmen kulübede kalan Luyindama’nın sezon başından bu yana bir hazırlık maçı ile iki idmana zamanında gelmediği için Fatih Terim’in tepkisini çektiği öğrenildi. Sivas deplasmanı öncesi sakatlığı tam geçmemesine rağmen Saracchi’nin oynamak istemesinden oldukça memnun kalan ve “Bana böyle adamlar lazım” diyen deneyimli teknik adamın, uyarılara rağmen çalışmalara geç kalan stoperi gözden çıkardığı bildirildi.

Everton’ın radarında

3 Eylül’de Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı için toplanma saatinde Türk Telekom’da olmayan Luyindama, ilk 11’den çıkarılmıştı. Hatta bu olay kulübün sosyal medya hesabından duyrulmuştu. Demokratik Kongolu oyuncunun maçın ardından bir idmana daha geç kaldığı ve ciddi şekilde uyarıldığı kaydedildi. Buna rağmen Sarı-Kırmızılı oyuncunun Rize maçının hazırlıkları sırasında da bir idmana zamanında gelmediği bildirildi. Yaşananlardan sonra Terim’in 26 yaşındaki stoperin satışına onay verdiği ve yönetime “İyi bir teklif gelirse satın” dediği öğrenidi. 3 milyon Euro kiralama, 5 milyon Euro da bonservis ödenerek alınan Luyindama için yönetim kısa bir süre önce 12 milyon Euro bonservis belirlemişti. Premier Lig ekibi Everton’ın takibindeki Luyindama için yönetim şimdi resmi teklif bekliyor.

Metin Karabaş