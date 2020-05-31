Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Luyindama için Afrika basınından flaş iddia... RDC Foot internet sitesinin haberine göre Everton, Aslan’ın stoperine talip oldu. Konuşulan rakam ise dudak uçuklatacak cinsten: 15 milyon Euro... Haberde Ada temsilcisinin Luyindama için bu rakamı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Galatasaray’ın Kongolu futbolcu için kapıyı 20 milyon Euro’dan açmayı hedeflediği ifade edilirken, Everton’un dünyaca ünlü hocası Ancelotti’nin bu transferde son derece ısrarcı olduğu bildirildi.

Terim de onay verdi

Yaşadığı uzun süreli sakatlığını bu süreçte atlatan ve çalışmalara başlayan Luyindama’nın yeni sezona tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi’nin resmi teklifi sabırsızlıkla beklediği öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim’in de kulübü tatmin edecek rakamın bulunması halinde satışa onay verdiği gelen haberler arasında.