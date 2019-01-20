Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray’da Spartak Moskova forması giyen Luiz Adriano ismi yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Fatih Terim’in, daha önce de kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki golcü için Sarı-Kırmızılılar, Rus ekibiyle görüşmelerine başladı. Moskova temsilcisinin, 2020 Haziran’a kadar sözleşmesi olan Adriano için istediği bonservis bedelinin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ozan Kabak ve Gary Rodrigues transferlerinden kasasına 21 milyon Euro koyan Cim Bom’un, Brezilyalı forvet için istenen rakamı 5 milyon Euro’nun altına çekmeye çalıştığı bildirildi.

Gelmeye sıcak bakıyor

Cim Bom’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenilen tecrübeli golcünün yıllık ücret olarak Aslan’dan 3 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Kırmızı-Beyazlılar’da geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 5 asistle oynayan Adriano, bu sezon ise şu ana kadar 20 karşılaşmada fileleri 5 kez havalandırdı ve 4 de gol pası verdi.

Tüm gözler Alan'a çevrildi

Uzun süredir Galatasaray’a transferinin resmileşmesinin beklendiği Alan Carvalho’nın, ne zaman Türkiye’ye geleceği merak konusu haline geldi. Çin kulübü Guangzhou ile bağlarını koparması artık an meselesi olan Carvalho için geri sayıma geçildi. Brezilyalı golcünün eşi Thuanny’nin, sarı bir pantolon ve kırmızı bluzuyla poz verdiği kareyi yine aynı renkteki kalplerle paşlaşması, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmıştı.

Benjamin Tetteh’e 7.5 milyon Euro

Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir forvet dahil etmeyi planlayan Galatasaray’ın, peşinde olduğu Benjamin Tetteh ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 21 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Slavia Prag’ın, Sarı-Kırmızılılar’ın yaptığı 7.5 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiği öne sürüldü. 21 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarsma başarısı göstermişti.

Fanatik Özel - Yakup Çınar