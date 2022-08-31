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Galatasaray'da Lucas Torreira'nın durumu iyi

Trabzonspor karşısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Lucas Torreira'nın ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun bu hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında sahada olabileceği belirtildi.

31 Ağustos 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Lucas Torreira'nın durumu iyi

Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Torreira ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

26 yaşındaki oyuncunun, son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Uruguaylı futbolcunun bu hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında sahada olabileceği belirtildi.

Torreira, şimdiye kadar 3 maçta 193 dakika süre almıştı.

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