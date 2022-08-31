Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Torreira ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

26 yaşındaki oyuncunun, son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Uruguaylı futbolcunun bu hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında sahada olabileceği belirtildi.

Torreira, şimdiye kadar 3 maçta 193 dakika süre almıştı.