Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya’nın Belek turizm merkezinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılılarda hazırlıklar devam ediyor.

Sabah saatlerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

8’e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile mücadele eden Lucas Torreira, takımın Antalya kampına katıldı ve ilk idmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.







