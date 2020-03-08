Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den kadroda son dakika değişikliği... Sivasspor deplasmanı öncesi; Fenerbahçe derbisinde kullandığı ilk 11’i idmanlarda deneyen tecrübeli çalıştırıcı, dünkü son provada ise tercihini Lemina’dan yana kullandı. Sakatlığını atlattıktan sonra bu hafta takımla çalışmalara katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Sivas karşısında Seri ve Ömer’le birlikte Galatasaray’ın üçlü orta sahasında yer alacak. Ön tarafta ise Feghouli, Falcao ve Onyekuru üçlüsü skor yükünü üstlenmeye çalışacak. Savunmada bir değişiklik yok. Beklerde Mariano ile Saracchi, göbekte de Donk ve Marcao ikilisi görev yapacak.

Andone ve Sekidika yok

Sarı-Kırmızılılar’da 12 kişilik yabancı kontenjanına takılan Florin Andone ve Jesse Sekidika, Sivasspor deplasmanına götürülmedi. Emre Akbaba, Belhanda ve Adem Büyük ise Fatih hocanın maçtaki jokerleri olacak. Terim, skorun gidişatına göre bu isimleri hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu

Kaleciler: Muslera, Okan.

Defans: Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Linnes, Ahmet, Şener.

Orta saha: Lemina, Seri, Ömer, Emre, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Taylan, Selçuk, Jimmy.

Forvet: Falcao, Adem.