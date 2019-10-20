Galatasaray’da Lemina döndü, Falcao yine yok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması yaptı.

Belhanda ve Seri’nin çocukları, Terim’le keyifli vakit geçirdi.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sağlık ekibi yoğun çalışıyor

Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Kolombiyalı golcünün, Madrid sınavının kadrosunda de yer bulması zor görünüyor.

Cim Bom’da Real Madrid provaları bugün saat 11.00’de gerçekleşecek antrenmanla devam edecek.