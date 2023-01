Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor 'u 2-1'le geçerek galibiyet serisini 11 maça çıkararak Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi iki ustayı geride bırakan Okan Buruk, 12. zafer için Antalya'yı gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak olan ikinci yarınının ilk hafta karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Galatasaray 'ın maç gününe kadar tam kadro çalışır hale gelmesi bekleniyor.

'Her kupayı istiyoruz'

Golleriyle Cim Bom'u her iki kulvarda da yarışta tutan Gomis, "Galatasaray ruhunu, takımdaşlığı her şartta sahaya yansıtan takımımla gurur duyuyorum. Tebrikler Aslanlar. Alanya gibi zor bir deplasmanda da galibiyet serimize devam ettik. Her kupayı istiyoruz, almak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.





'Bizim olana kadar...'

Kupadaki Alanya deplasmanında oyuna sonradan giren, ligdeki Antalyaspor mücadelesinde ise ilk 11'de oynamaya hazırlanan Lucas Torreira, çıtayı yükseltti. Galibiyet nedeniyle takım arkadaşlarını kutlayan Uruguaylı ön libero sosyal medya hesabından, "Kupa bizim olana kadar devam" paylaşımı yaptı.

SInıfta kaldılar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da, üst üste 11. maçın da kazanılması büyük sevinç yaratsa da yedek oyuncuların performansı sınıfta kaldı. Özellikle sol bekte Emre Taşdemir ve orta sahada Midtsjö'nün ortaya koydukları oyun, bu iki bölgeye transferi zorunlu kılıyor. Maçtan sonraki basın toplantısında da transfer mesajları veren teknik direktör Okan Buruk'un, Erden Timur'la bir görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

Gündemde Boomen var

Galatasaray'ın orta saha transferi doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Branco van den Boomen. Sarı-Kırmızılılar, bonserviste indirime gitmeyen Toulouse'a, "Temmuzda bedavaya alırız" resti çekse de Hollandalı futbolcunun aciliyeti nedeniyle temaslar yeniden başlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı çok istediğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti.

Uğur'da geri sayım

Yerli sol bek konusunda ise listenin 1 numarası hâlâ Uğur Çiftçi. 30 yaşındaki oyuncuya karşılık Sivas'a önerilen Emre Taşdemir'in henüz teklifi kabul etmemesi sebebiyle bonservis teklifini 500 bin Euro daha artırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, bu transferi de önümüzdeki haftaya kadar sonuçlandırmayı hedefliyor.