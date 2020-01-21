Sarı-Kırmızılı ekip, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor’u, perşembe akşamı Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacak. Zorlu mücadelenin hazırlıkları dün sabah yapılan antrenmanla başladı.

Denizlispor karşısında ilk 11’de forma giyen isimler yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde durdu. Devam eden bölümde hedefe yönelik pas çalışmaları gerçekleşti. Ana bölümde ise çift kale maç oynandı. Galatasaray’da Rize maçı hazırlıkları bugün saat 12.00’da yapılacak antrenmanla devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’daki rövanş mücadelesinde sahaya as kadroyla çıkıp adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.