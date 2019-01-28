Galatasaray, ligin ikinci yarısıyla birlikte galibiyet serisini sürdürüyor ama transfer konusunda ne taraftar mutlu ne de teknik heyet... Özellikle teknik direktör Fatih Terim’in, Göztepe maçının ardından Ozan Kabak’ın gidişine izin vermediğini söylemesi ve kararı yönetimin verdiğini dile getirmesiyle Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ile Terim arasındaki fikir ayrılıkları daha net ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, 1.5 ay önce verdiği listenin dışına çıkılmasını kesinlikle kabul etmiyor. Alan, Tetteh ve Pato gibi isimleri isteyen Terim, yönetimin bu liste dışındaki oyuncularla temas kurmasına şiddetle karşı çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, yönetimin menajerler üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı transferleri veto edecek.

İşin yönetim tarafında ise ayrı bir sıkıntı yaşanıyor. Dubai’deki Alan ve Pato girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay transferde ipleri eline almıştı. Bu duruma bozulan ve geçen cuma günü alışık olunmayan bir şekilde yönetim kuruluna girmeyen 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın istifası cebinde duruyor. Albayrak transferde ya dümene geçecek ya da 31 Ocak sonrası istifa kararı alacak. Deneyimli idareci, devre dışı bırakılmaktan dolayı rahatsız...

(Milliyet)