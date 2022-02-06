G.Saray'ın Antalya kampında oyuncuların disiplinsiz davrandığı iddiaları gündeme gelirken, yaşanan başka bir hadise ortalığı karıştırdı. Sarıkırmızılıların Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi. Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G.Saray cephesi ayağa kalktı. Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.

SOKAKTA BIRAKMADILAR

Bu karelerin yayılmasının ardından paylaşım yapan kişiye sosyal medyadan tepki yağarken G.Saraylı taraftarlar yönetime tepki gösterip "Kamp değil yol geçen hanı" yorumlarını yaptı. Öfke seli sonrasında Mustafa Ekmekçi isimli vatandaşa otel yönetimi gece yarısı otelden ayrılması isteğini iletti. G.Saraylı idareciler, ailesi ile birlikte kapıda kalmasını istemedikleri vatandaş için devreye girerken Ekmekçi sabah ailesi ile oteli terk etti. Ardından özür dilese de tepkiler dinmedi.