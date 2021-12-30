Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Denizlispor 'a, 120 dakikası 3-3 sona eren maçta penaltı atışlarıyla elenen Galatasaray 'da, olağanüstü kriz toplantısı yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, "Kendim de dahil kimsenin Galatasaray'a zarar vermesine izin vermem. Başkan'la yarın (dün) görüşeceğim" demişti. Beklenen zirve dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim bir araya gelirken, toplantıdaki iki gündem maddesi; "İstifa" ya da " Transfer " seçeneklerinden hangisinin çıkacağı merak konusuydu. Ancak kriz söylentileri kısa sürede yerini birlik ve beraberlik mesajlarına bıraktı, toplantıdan, "Yola daha güçlü şekilde devam" kararı çıktı.

Listeyi eksiksiz tamamlama sözü

Terim'in basın toplantısında vurguladığı detaylardan biri de Türkiye'nin ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle transferin zor olacağı yönündeydi. Ancak dünkü zirvenin neredeyse tamamına yakını transfer çalışmaları üzerine gerçekleşti. Başkan Elmas, Terim'in sunduğu listeyi eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek adına tüm şartların zorlanacağı garantisini verdi. Tecrübeli hoca da mümkün olan en kısa sürede takviyelerin yetiştirilmesini ve ligin ikinci yarısına yenilenmiş kadroyla başlamak istediğini Elmas'a iletti. Görüşmenin ardından Başkan Elmas da kurmaylarıyla bir araya gelerek transfer sürecini hızlandırdı.

Farioli'ye veto iddiası

Denizlispor maçı sonrasındaki basın toplantısında, Fatih Terim'e Farioli konusundaki iddialar soruldu. Yönetimin, Karagümrük'ten ayrılan genç hocayı Terim'e yardımcı olarak düşündüğü, ancak Fatih hocanın bunu istemediği ileri sürülmüştü. Terim, kendisine böyle bir öneri yapılmadığını belirterek, "Kendisini maçlarımızda görüyorum. Bizim maçlarımızı ve oyunumuzu beğendiğini düşünüyorum" ifadeleriyle göndermede bulunmuştu. Farioli konusunun dünkü toplantıda da gündeme geldiği, ancak Terim'in İtalyan çalıştırıcıyı veto ettiği bildirildi.