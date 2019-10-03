Galatasaray’da PSG mağlubiyeti sonrası tepkilerin hedefinde Ryan Babel var. Hollandalı yıldızın performans düşüklüğünden rahatsızlık duyan Sarı- Kırmızılılar, sosyal medyada 4 kritik maçta Babel’in bencilce davrandığı düşünülen 4 pozisyonun görüntülerini paylaşıyor.

Son olarak PSG ceza sahasında bomboş bekleyen Belhanda’ya topu çıkarmak yerine kaleye vurmayı tercih eden ve savunmayı aşamayan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda oyundan alındı.

Babel’in Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarında da aynı şekilde boştaki arkadaşlarına topu çıkarmaması eleştirilirken, Brugge deplasmanında kaleciyle karşı karşıya kaçırdığı pozisyon da tekrar gündeme getirildi.

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