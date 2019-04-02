Galatasaray'da kritik gün 10 Nisan

Kurmaylarının “Bir an önce seçim kararı alalım” dediği Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 10 Nisan’da yapacak olan aylık olağan Divan Kurulu toplantısında yeniden terleyecek.

02 Nisan 2019, Salı 08:27
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Galatasaray'da kritik gün 10 Nisan

23 Mart cumartesi günü idari olarak aklanmayan G.Saray yönetimi pazar günü 20 hukukçu ile görüşmeler yaptı, geçen pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında ise Başkan Mustafa Cengiz'in ağzından camiaya 'Görevimizin başındayız' mesajını yolladı. Genel Kurul Divan tutanağına şerh koyan ve geçen hafta içinde mahkemeye başvurusunu yapan sarı-kırmızılı yönetim, 23 Nisan'a kadar idari ibrasızlık konusunda tedbir kararı aldırmaya çalışacak. mahkemeden tedbir kararı çıkarsa Cengiz, en geç 23 Mayıs'ta gerçekleşmesi gereken seçimde adaylığını koyabilecek.

'GEÇEN ZAMAN ALEYHİMİZE İŞLİYOR'

Ancak mahkeme sürecinde yaşanan belirsizlik sarı-kırmızılı yönetim içinde farklı seslerin çıkmasına neden olmaya başladı. Başkan Cengiz'e birkaç yöneticinin, "Mahkeme süreci ne kadar uzarsa camiayı o kadar karşımıza alırız. Her geçen gün bizim aleyhimize. Bir an önce seçim kararı aldığımızı açıklayalım'' dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim için 10 Nisan'daki aylık olağan Divan Kurulu toplantısı ilk test olacak. Camianın duayenleri seçim kararı almasını istediklerini ve bekledikleri Başkan Mustafa Cengiz'e yönelik konuşmalar yapacak.

(Sabah)

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