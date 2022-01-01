G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim ile gerçekleştirdiği zirvede transferler için bütçe ve mali detayları açıkça anlatıp “Önce kontenjan ve bütçeyi düşürmeliyiz” diyen başkan Burak Elmas’ın futbolculara da aynı tutumu sergilediği ortaya çıktı. Sarı kırmızılılarda Futbol takımına yapılan ödemelerin gecikmesi son günlerde çok fazla speküle edilirken Başkan Burak Elmas’ın, iki hafta önce Florya’da oyuncularla bir araya geldiği, onlara mali tabloyu net bir şekilde anlatıp ödemeler için kesin tarih verdiği öğrenildi.

Olası bir sorunun önüne geçti

Elmas toplantıda Galatasaraylı oyunculara kasım ayı için hak edişlerinin Şubat 2022’de, aralık ayı maaşlarının da Nisan 2022’de ödeyebileceklerini dile getirdi. Futbol takımının da bizzat Başkan Elmas’ın açıkladığı bu ödeme takvimini kabul ettiği ifade edildi. Birçok mali problemle baş etmek zorunda kalan Burak Elmas, bu yaklaşımı ve bizzat oyuncularla kendi konuşmasıysa olası bir sorun ya da problemin önüne geçmiş oldu. Öte yandan geçtiğimiz ay içinde oyunculara geçmiş dönem alacakları için bir kısım ödeme de yapılmıştı.

G.Saray’a rakip çıktı!

Ara transfer döneminde Yusuf Yazıcı’yı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray ’a rakip çıktı! Rusya basını, CSKA Moskova’nın milli futbolcu için teklifte bulunduğunu yazarken oyuncunun menajerlik şirketi de teklifi doğruladı. Şirket, “CSKA’nın Yusuf’a ilgisi var ama diğer kulüplerden de teklifler var. Oyuncunun Rusya’ya taşınmasını dışlamıyoruz. Bakalım durum nasıl gelişecek” ifadelerini kullanırken Lille ve CSKA kulüplerinden resmi açıklama gelmedi. Yusuf’a Newcastle’ın da talip olduğu biliniyor.

G.Saray’da iki gün önce gerçekleştirilen Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde devre arası yapılması planlanan transferler de masaya yatırılmış, Elmas kulübün mali durumunu anlatıp transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştı. (Hürriyet)