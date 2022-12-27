Galatasaray , Dünya Kupası arası dönüşünde Süper Lig'de İstanbulspor'la kozlarını paylaştı. Taraftarı önünde Nef Stadyumu'nda Sarı-Siyahlılar'ı konuk eden Cim Bom, Bafetimbi Gomis'in iki golüyle rakibini devirdi. Fenerbahçe 'nin, Trabzonspor 'a kaybettiği haftada Aslan 2-1'lik galibiyetiyle puanını 30'a yükseltip zirvenin yeni sahibi oldu.

Icardi'de rota Ankaragücü

Sakatlığı sebebiyle İstanbul maçını tribünden izleyen Arjantinli golcü Mauro Icardi, sıradaki Sivas mücadelesinde de kadroda olmayacak. Tecrübeli futbolcunun bir sonraki Ankaragücü karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi ve süre alması planlanıyor.





Seferovic'e süre yok

Ara transferde Benfica'ya geri gönderilmesi düşünülen, kupadaki Keçiörengücü maçındaki performansı ve kaçırdığı penaltıyla tamamen gözden çıkarılan Seferovic, son İstanbulspor maçında 1 dakika bile süre alamadı. Icardi takıma döndükten sonra İsviçreli santrforun kadro dışı kalması bekleniyor.

Rashica'ya özel uyarı

Beklentinin altında bir performansla İstanbulspor maçında kenara alınan Milot Rashica'ya, hocası Okan Buruk'tan özel bir uyarı geldi. Kanatlarda rekabetin çok yüksek olduğunu hatırlatan Buruk, Kosovalı futbolcuya çabuk bir şekilde toparlanmazsa formayı kaptıracağını iletti.





Önce yarışta tuttu

Sezon başında 1-0 kazanılan Antalya ve Ümraniye maçlarında attığı birer golle Galatasaray'a 6 puan kazandıran Bafetimbi Gomis, 2-1'lik Gaziantep ve 3-2'lik Kasımpaşa sınavlarında da skoru 1-1'e getiren golleri kaydederek takımını zirve yarışında tutmayı başardı.

Ardından zirveye taşıdı

Ardından formayı Icardi'ye kaptıran 37 yaşındaki santrfor, bu kez kupadaki Keçiörengücü maçında turu getiren golü atarken, son olarak da İstanbulspor ağlarına yolladığı 2 golle Cim Bom'u liderliğe taşıdı. Bu sezon 11 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran, kupada da 3 maçta 2 golü bulunan Fransız yıldız, Galatasaray için ne kadar kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sarı-Kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 29 gollekrallık tacını takan Gomis, bu sezon da Aslan'ın en skorer ismi konumunda.

Gomis'in gol attığı maçlar

SÜPER LİG

Rakip Skor

Antalya (d) 1-0

Ümraniye (d) 1-0

Gaziantep 2-1

Kasımpaşa (d) 3-2

İstanbul 2-0

TÜRKİYE KUPASI

Rakip Skor

Kastamonu 7-0

Keçiörengücü 1-0

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