Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup edip adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray, vakit kaybetmeden lige döndü. Sarı-Kırmızılı ekip, yarın deplasmanda Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Fatih Terim, özellikle karantina sürecinden çıkan veya sakatlıklarını üzerinden atan oyuncuların performansını sahada görmek istiyordu. Ancak Darıca mücadelesinde oyuncuların büyük çoğunluğu sınıfta kalarak fırsat teptiler. Yoğun maraton sebebiyle elindeki her oyuncunun hazır durumda olmasını isteyen Fatih hoca, Süper Lig'de kazanma serisi yakalayan kadroyla yola devam etmeye karar verdi. Ancak son idmandan sonra açıklanan iki Kovid vakası daha, Terim'in planlarını bir kez daha güncellemesine yol açtı.

Belhanda mı, Akbaba mı...

Karagümrük karşısında ileri uçta Diagne, kanatlarda Oğulcan ve Emre Kılınç görev yapacak. Taylan yine geride oyun kurucu, Feghouli ise merkezde saha içi liderlik görevini üstlenecek. Hocanın kafasındaki soru işareti ise Emre Akbaba'nın yerine forvet arkasında Belhanda'yı kullanıp kullanmayacağı yönünde. Şimdilik bir adım önde görünen Faslı yıldızın, önde Diagne'ye yakın oynayarak skora katkı için oynaması gündemde. Bu da Darıca maçında frikik tartışması yaşayan Emre ile Belhanda'nın, şimdi de forma rekabetiyle karşı karşıya kalacağı anlamını geliyor.

Savunmada değişiklik var

Terim normal şartlar altında sağ bekte Linnes'i, solda Emre Taşdemir'i oynatacaktı. Ancak takıma dün katılmasına rağmen Saracchi'nin, yaşanan son gelişmeler doğrultusunda ilk 11'e dahil edilebileceği, Uruguaylı kendini hazır hissetmezse Linnes'in bu bölgeye geçeceği ve Omar'ın kupa yorgunu olmasına rağmen yine 11'de olabileceği belirtiliyor. Kalede de mecburen Okan Kocuk forma giyecek ve yedek kulübesi için genç takımdan takviye yapılacak.



