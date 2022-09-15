Galatasaray , Süper Lig ’in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Zorlu mücadele

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Arabam.com Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Onun yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Neslihan Muratdağı üstlenecek.

Gaziantep ve Kasımpaşa galibiyetleriyle iki maçlık kazanma serisi yakalayan Galatasaray, ligin ilk 6 haftasını gol yemeyerek zirvede bitiren Konyaspor’u ağırlıyor.