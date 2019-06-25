Sarı-Kırmızılı kulüpteki kombine kart yenileme döneminin oldukça verimli geçtiği bildirildi.
Yeni sezonda tekrar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’da, taraftarların kombinelere gösterdiği ilgi, yönetimin yüzünü güldürüyor.
Sarı-Kırmızılı kulüpteki kombine kart yenileme döneminin oldukça verimli geçtiği bildirildi.
Yeni sezonda tekrar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’da, taraftarların kombinelere gösterdiği ilgi, yönetimin yüzünü güldürüyor.
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