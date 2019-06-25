Galatasaray'da kombineler yüz güldürdü

Galatasaray’da kombine kart yenileme döneminin oldukça verimli geçtiği bildirildi.

25 Haziran 2019, Salı 06:01
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Galatasaray'da kombineler yüz güldürdü

Sarı-Kırmızılı kulüpteki kombine kart yenileme döneminin oldukça verimli geçtiği bildirildi.

Yeni sezonda tekrar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’da, taraftarların kombinelere gösterdiği ilgi, yönetimin yüzünü güldürüyor.




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