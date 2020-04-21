Bir yandan koronavirüs sürecini yönetmeye çalışan diğer yandan da ekonomik tedbirler alarak gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları Fatih Terim ve ekibinden gelen raporlar doğrultusunda şimdiden tasarruf planlarını yaptı.
Andone
Sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bir bölümünde Andone'den faydalanamayan Galatasaray, Rumen golcünün kiralık sözleşmesi konusunda herhangi bir aksiyon almayacak. Andone de yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmem sona eriyor ve İstanbul maceram son bulacak, yeniden İngiltere'ye döneceğim" dedi.
Selçuk İnan
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan'ın futbola sarı-kırmızılı forma altında veda ederek sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinde yer alması bekleniyor.
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Nagatomo
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Jimmy Durmaz
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Seri
Fulham'dan kiralanan ve performansıyla da tartışma konusu olan Seri, sarı-kırmızılı formaya gelecek sezon veda edecek. Seri'nin sözleşmesinde yazan satın alma opsiyonu 18 milyon euro.
Diagne
Galatasaray'ın toplam 13 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosun kattığı Diagne, Brugge macerasının ardından yeniden Florya'ya dönecek ancak bu dönüş pek uzun sürmeyecek! Diagne de gelecek sezon Fatih Terim'in kadro planlamasında yeralmıyor.
Mariano
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam edecek.
Ryan Babel
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babal'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ancak Hollandalı yıldız hayatına artık Hollanda'da devam edeceğini ve Galatasaray'a dönmeyeceğini açıkladı. Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel için sarı-kırmızılı yönetim de herhangi bir ücret talep etmeden bonservisini vermeye hazır olduğunu iletti. (Skorer)