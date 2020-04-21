Bir yandan koronavirüs sürecini yönetmeye çalışan diğer yandan da ekonomik tedbirler alarak gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları Fatih Terim ve ekibinden gelen raporlar doğrultusunda şimdiden tasarruf planlarını yaptı.

Andone

Sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bir bölümünde Andone'den faydalanamayan Galatasaray, Rumen golcünün kiralık sözleşmesi konusunda herhangi bir aksiyon almayacak. Andone de yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmem sona eriyor ve İstanbul maceram son bulacak, yeniden İngiltere'ye döneceğim" dedi.

Selçuk İnan

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan'ın futbola sarı-kırmızılı forma altında veda ederek sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinde yer alması bekleniyor.









Nagatomo

Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı kalan Nagatomo'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Jimmy Durmaz

Galatasaray'da performansıyla beklentileri karşılayamayan Jimmy Durmaz'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ancak İsveçli futbolcunun İstanbul'daki son günleri...

Seri

Fulham'dan kiralanan ve performansıyla da tartışma konusu olan Seri, sarı-kırmızılı formaya gelecek sezon veda edecek. Seri'nin sözleşmesinde yazan satın alma opsiyonu 18 milyon euro.

Diagne

Galatasaray'ın toplam 13 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosun kattığı Diagne, Brugge macerasının ardından yeniden Florya'ya dönecek ancak bu dönüş pek uzun sürmeyecek! Diagne de gelecek sezon Fatih Terim'in kadro planlamasında yeralmıyor.

Mariano

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam edecek.

Ryan Babel

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babal'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ancak Hollandalı yıldız hayatına artık Hollanda'da devam edeceğini ve Galatasaray'a dönmeyeceğini açıkladı. Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel için sarı-kırmızılı yönetim de herhangi bir ücret talep etmeden bonservisini vermeye hazır olduğunu iletti. (Skorer)



