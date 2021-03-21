Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında sadece çok kritik bir 3 puan kaybetmedi aynı zamanda 3 savunma oyuncusundan da oldu. Devre arasında takıma katılan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin kırmızı kart görürken, stoper tandemini oluşturan Marcao ve Luyindama da mücadeleye ceza sınırında çıkmıştı. İki oyuncu da sarı kart görünce Aslan'ın savunması fire verdi!

Lisansı bile çıkmamıştı

Milli ara sonrasında ligin en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip olan Hatayspor ile kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'da kritik maçta 3 isim görev yapamayacak. Sol bek Saracchi hariç Aslan'ın savunması baştan sona değişecek. Sağ bekte Linnes'in formayı alması, sakatlığını atlatan Donk ile sezonun ilk yarısında lisansı dahi çıkarılmayan ve ikinci yarıda sadece 9 dakika şans bulan Ozornwafor'un tandemi oluşturması bekleniyor.

İhtimaller dahilinde

Cezasını tamamlayan Taylan'ın da Ozornwafor yerine stopere çekilmesinin ihtimaller dahilinde olduğu öğrenildi. Terim'in milli arada son 4 maçta 8 gol yiyen takımının savunması için yoğun mesai harcayacağı da gelen haberler arasında.

Hatay'ın hücumcuları durdurulamıyor...

Aslan'ın savunması problemli ancak daha da tehlikelisi Hatay'ın hücum hattı... Güney ekibinin dikkatleri üzerine çeken Gabonlu forveti Aaron Boupendza 18 golle krallık yarışında ilk sırada yer alırken, dünyaca ünlü yıldızları Mame Diouf da attığı 11 golle Gaziantep'li Maxim'le 5. sırada bulunuyor. Hatay'ın bir diğer kozu Akintola da ligdeki 6 gol, 3 asistlik performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.