Süper Lig 'de son 13 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray 'da, kötü gidişata 'dur' deme maçı olarak Kayserispor karşılaşmasına odaklanıldı. İşte Kayserispor galibiyeti için yapılan hamleler:

TORRENT, yardımcı hocalarını F.Bahçe-Kayseri maçına gönderdi ve rakibi A'dan Z'ye analiz ettirdi.

GOMİS, çarşamba günkü idmanın ardından takım arkadaşlarını yemeğe çıkardı.

Sadece futbolcuların katıldığı bu yemekte kötü gidişatın nedenleri sorgulandı, Kayserispor maçı ile çıkışa geçmek için herkes birbirine söz verdi.

BAŞKAN Burak Elmas, Florya'da mesai yaptı. İdman sahasına inen Elmas, Torrent ve futbolculara hem moral hem de prim sözü verdi.

Yönetim, Aslantepe'deki maçın bilet fiyatlarını 25 TL'ye kadar indirdi.

AFRİKA Uluslar Kupası'ndan dönen Mohamed takıma katıldı, Pulgar yol yorgunluğunu üzerinden attı, Gomis fiziksel açığını kapadı ve Sacha Boey de ilk 11'e hazır hale geldi.

ALPASLAN ÖZÜR DİLEDİ ARADAKİ BUZLAR ERİDİ

Domenec Torrent-Alpaslan Öztürk krizi tatlıya bağlandı. İspanyol hocanın taktik toplantısında ciddiyetsiz tavırları yüzünden tepki çeken Alpaslan, Torrent'ten özür diledi ve ikili arasındaki buzlar eridi.

İNAKI PENA: G.SARAY GELECEKTE BİR SEÇENEK

KIRALIK olarak G.Saray forması giyen İnaki Pena, ilk maçındaki performansından memnun kaldığını söyledi. İspanyol file bekçisi, "G.Saray benim için gelecekte de bir seçenek. Ancak Barcelona'ya dönersem de mutlu olacağım. Muslera ile yakın bir ilişki kurduk. Bana çok yardımcı oldu" diye konuştu.

BARTUĞ ELMAZ'A KAPILAR KAPALI!

Sezon sonu için Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz, başkan Burak Elmas tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 18 yaşındaki oyuncu, Florya'da tek başına çalışırken Hakan Balta'nın başına geçtiği U-19 Takımı kapılarını Bartuğ'a kapattı.

LUİS CAMPOS'A SPORTİF DIREKTÖRLÜK VERİLMEDİ

Fatih Terim sonrasında sahneye çıkan Luis Campos'un görevi henüz netleşmedi. Fransız Telefoot'a konuşan Campos, bu sezon G.Saray'da sportif direktör gibi bir görevi olmadığını belirtirken gelecek sezon danışman olabileceği öğrenildi.

Kaynak: Sabah