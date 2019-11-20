Galatasaray’da dün sabah rutinin dışında farklı bir antrenman programı uygulandı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışmasıyla devam etti. Ardından 5x5x5 pas ve destek oyunları, 10’a 5 sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları ve 5x5x5 dar alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sakatlar dışında, önceki akşam Cezayir forması giyen Feghouli ile A Milli Takım’dan dönen Ömer Bayram takıma katılmadı. Teknik heyet, idmandaki oyuncuların hırs ve mücadelesinden çok memnun kaldı.