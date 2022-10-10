Yeni sezona yıldız transferiyle birlikte son derece güçlü bir şekilde giren Galatasaray 'da gelecek sezon çalışmaları şimdiden yapılıyor. Performansından mutlu olunan kiralık futbolcuların da takımda kalması için girişimler başladı.

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GALATASARAY'A YILDIZ YAĞDI

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.

AYRILIKLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu.





GALATASARAY RASHİCA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Norwich'te n kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, kısa süre içerisinde ülkeye uyum sağladı. Ada'da 2.5 milyon Euro kazanmasına rağmen Sarı Kırmızılılar ile 1.5 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu için harekete geçti.

BONSERVİS OLMAZSA EN AZINDAN 1 YILLIK KİRALIK

Galatasaray Yönetimi, Kosovalı sağ kanat oyuncusunun bonservisini almak istiyor. Ancak bu konuda Norwich ile anlaşma sağlanamaması halinde Aslan, 26 yaşındaki oyuncuyu en azından bir yıllık daha kiralık olarak kadrosunda tutmayı çok istiyor.





DEVRE ARASINDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Bu doğrultuda çalışmalar başlarken, devre arasında somut adımların atılacağı öğrenildi. Öte yandan Rashica'nın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncuya daha fazla forma vermenin hesaplarını yapıyor.

Vedat Muriç: Galatasaray, ondan çok fazla katkı alabilir

Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı Rashica'yı FANATİK'e değerlendirdi. Başarılı golcü, Rashica için, "Ülke futbolumuzun yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi. Türk futboluna çok çabuk adapte sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu konuda oldukça istekli. Galatasaray'a transfer olurken konuştuk elbette. Onun başarılı olabileceğini söylemiştim. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Galatasaray, ondan çok fazla katkı alabilir. Hücuma her zaman çeşitlilik kazandırabilecek, Okan hocaya alternatif ofans opsiyonları sağlayacak bir oyuncu karakterine sahip. Son derece profesyonel ve saha içine odaklanan bir karakter. Ben Rashica'nın Türkiye'de çok önemli işler yapabileceğini düşünüyorum . Gerektiğinde hücumun her pozisyonunda görev alabilecek düzeyde taktiksel olgunluğa sahip" değerlendirmesini yaptı.







