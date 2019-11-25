Yazın Diagne'yi satamadığı için transfer bütçesi oluşturamayan Galatasaray, çareyi kiralama yoluna gitmekte buldu. Michael Seri, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina ve Florin Andone'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu isimlerden beklediği verimi alamadı.

Kiralık transferlerden özellikle Seri 1 gol atarken, Emre Mor skor üretemeyerek hayâl kırıklığı yarattı. Fulham'ın kabul etmesi halinde Seri'nin devre arasında geri gönderilmesi gündemde. Nzonzi yerine Lemina ilk 11'de oynamaya devam edecek. Şubat ayına kadar sahalardan uzak kalacak Andone için henüz karar verilmedi.

5 oyuncu için 3.8 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, sözleşmelere sezon sonu için geçerli 58 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Ancak kiralıkların performansı vasatı aşamadı ve Aslan transferde maliyeti düşük gençlere yönelecek. (Sbah)



