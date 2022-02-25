Galatasaray 'ın Mart ayında gerçekleşecek genel kurulu öncesi camiada soğuk rüzgarlar esiyor. Başkan Burak Elmas, önceki akşam kulüp üyelerine dijital ortamda yaptığı sunumla, kendi döneminde ve eski yönetimler tarafından menacerlere ödenen komisyonları açıkladı. Özellikle merhum Başkan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek dönemlerini hedef alan Elmas'ın bu çıkışı, camiada tepkiyle karşılandı. Eski yöneticilerden Albayrak ve Günay'ın, Mart ayındaki kongrede Elmas'ı ibra etmemek üzere ortak çalışmaya başladıkları, Özbek cephesinin ise şimdilik çekimser kaldığı, ancak sözü geçen rakamların da gayet normal karşılandığı öğrenildi.

Elmas ne açıklamıştı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2015-2022 yılları arasında toplam 39 milyon Euro menacer komisyonu ödendiğini, bu ödemelerin Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, Burak Elmas döneminde de 4 milyon Euro olarak gerçekleştiğini belirtti. Elmas, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğu aktarırken, bu transfer için 3 menacere toplam 3 milyon 750 bin Euro menacerlik ücretinin ödendiği ifade etti.

Tek tek üyelere anlattı

Galatasaray’ın ayrıca Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin Euro, Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin Euro, Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin Euro ve Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin Euro ödediği açıklandı. Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon Euro ücret ödendiği kaydedildi.

Metin Karabaş