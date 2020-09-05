Galatasaray'da Kevin Strootman sesleri!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.

05 Eylül 2020, Cumartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kevin Strootman sesleri!

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Glatasaray ile anılıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

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