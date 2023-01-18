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Galatasaray'da Kerem Tunçeri görevinden istifa etti

Galatasaray Basketbol, Kerem Tunçeri'nin Genel Direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

18 Ocak 2023, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kerem Tunçeri görevinden istifa etti

Galatasaray Basketbol, Kerem Tunçeri'nin Genel Direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri üstlenmiş olduğu görevinden istifa etmiştir.

Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.


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