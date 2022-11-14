Geçen sezon gösterdiği yüksek verimlikle takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında istediği başlangıcı yapamadı. Milli futbolcu, geçtiğimiz yıl Galatasaray forması ile toplam 52 resmi maça çıktı. Söz konusu maçlarda 13 kez rakip kaleleri sarsmayı başardı. Bunun yanında takım arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi.

Bu sezon ise 14. haftada oynanan Başakşehir maçına kadar ligde sadece Kasımpaşa'ya 2 gol atan ve asist üretemeyen genç oyuncu, eleştirilerin odağı olmuştu. Oynanan Başakşehir maçı Kerem Aktürkoğlu'nun dönüm noktası oldu. Milli futbolcu bu maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.





BAŞARININ SIRRI BELLİ OLDU

Galatasaray’da bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu’ydu. Başakşehir maçında hat-trick yaparak üzerindeki kara bulutları dağıtan Kerem’in eleştirildiği dönemde mental yönden ayakta durmasında son iki aydır özel destek almasının etkisi büyük oldu. Yetenekli futbolcunun bir mentör ile çalışmaya başlaması ile beraber duygusal anlamda çöküş yaşamadığı ve işine daha konsantre olduğu bildirildi.





12 GÜNLÜK İZİN

Dünya Kupası arası öncesi ligde 3’te 3 yapan Galatasaray’da futbolcular 12 günlük izni kaptı. Özellikle son 2 maçta zirve adayı takımlardan Beşiktaş ’ı 2-1, Başakşehir’i de 7-0’lık skorlarla yenen sarı-kırmızılılarda futbolcular tatile moralli çıktı. Galatasaray’da futbolcular 26 Kasım’da yeniden topbaşı yapacak.

Geçen sezon fırtınalar estiren ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 15 maçta görev aldı. Milli futbolcu 6 gol 1 asistlik performansla oynadı.





BEKLENTİLERİN ALTINDA

Geride bıraktığımız sezonu 13 gol, 13 asistle tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerini peşine takmış ancak transferi gerçekleşmemişti. Geçen sezon kötü sonuçlar alan takımda yıldızlaşan milli oyuncu bu sezon yıldızların arasında beklentilerin altında kalmıştı.

Ligde sadece 6. haftada oynanan ve 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında iki gol atan, onun dışındaki 12 maçta sessiz kalan Kerem, Başakşehir karşısında 3 kez gol sevinci yaşadı ve hat-trick yaptı. Bu da yıldız oyuncunun Sarı-Kırmızılı forma altındaki ilk hat-tricki olarak dikkat çekti.





"YAŞADIKLARIMIN ÜSTESİNDEN GELDİM"

Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulunan genç futbolcu "Çok güzel bir galibiyet oldu hepimiz için. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onların katkıları olmadan bunlar hiç kolay şeyler değil. Çok fazla tartışılıyor, eleştiriliyor. Futbolda inişler-çıkışlar olabiliyor. Hem saha içinde hem saha dışında çok çalışıyorum. Bugünün geleceğini biliyordum ama ne zaman geleceğini tam olarak bilemiyorsunuz. Ailem bana çok destek oldu. Mental koçum var ki o da bana çok destek oldu bu süreçte. Yaşadıklarımın üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Futbolda her şey var. Bugünü benimle birlikte bu süreci atlatan herkes çok hak etti" yorumunu yaptı.

"ICARDI İLE GELİŞMEK İSTİYORUZ"

Dünyaca ünlü yıldız Mauro İcardi'nin asistinde attığı golü anlatan Kerem, "Ben Icardi'yi son anda savunma arkasına kaçarken gördüm. Atsın diye attım aslında pası. Hiç beklemiyordum aslında öyle bir dokunuş yapacağını. Çok güzel gördü beni. Zaten golün yarısından fazlası onun. İşte dünya yıldızlarıyla oynamak böyle farklar yaratabiliyor. Çok iyi bir futbolcu ve aynı zamanda çok iyi bir insan. Bizler de onunla gelişmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (Skorer)



