Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ilk yarısında oyundan alınmıştı. Genç futbolcunun, hafta boyunca derbiye yetişip, yetişmeyeceği ise merak konusuydu.

Fakat 23 yaşındaki oyuncu, müthiş bir özveri göstererek, karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı. Kerem, ortaya koyduğu futbolla da takımının ön plana çıkan ismi oldu. 42'de takımının ilk isabetli şutunu atan yıldız futbolcu, Altay Bayındır'ı geçemedi. Bu sezon 11 gol ve10 asist ile oynayan Kerem, 90 dakika sahada kalırken, elinden geleni yaptı fakat yenilgiyi önleyemedi.