Süper Lig 'de herhangi bir iddiası bulunmayan Galatasaray , küme düşme hattında yer alan Altay karşısında 3 puanı, Kerem Aktürkoğlu sayesinde kazandı. Ligde son golünü 14 Mart'ta iç sahada 2-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasında atan Kerem, 4 maçtır gol hasreti çekiyordu. İzmir'deki mücadelenin henüz 8. dakikasında Berkan'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren yıldız futbolcu, sert bir vuruşla Sarı-Kırmızılar'a 3 puanı getiren golü filelerle buluşturdu. Ligde 33. maçında 3 asistinin yanına 9. golünü ekleyen Milli futbolcu, özellikle karşılaşmanın ilk devresinde çok etkiliydi.

Ataktayken top patladı

Gomis'e net bir gol fırsatı yaratan ancak Fransız oyuncunun bunu cömertçe harcaması sebebiyle asisti buhar olan 23 yaşındaki oyuncu, 34. dakikada da ilginç bir olay yaşadı. Aslan adına rakip kalede tehlikeli bir atak yaratmaya hazırlanan Kerem'in ayağındaki top patladı ve O da mecburen hücumu keserek, hakemden topun değişmesini istedi. İkinci yarıda ise Galatasaray'ın da düşmesiyle Kerem, ilk yarıdaki gibi bir etki yaratamadı ama her şeye rağmen takımının Yeni Malatya'dan (2-0) sonra üst üste ikinci galibiyetini almasında başrolü oynadı.