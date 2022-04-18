Galatasaray , Süper Lig 'in 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti. Sarı-Kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Kerem Aktürkoğlu, "Güzel bir galibiyetti. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı biraz daha baskılı başlayıp, erken bulacağımız gollerle maçı koparmak istiyorduk ve istediğimiz gibi oldu." dedi.

Domenec Torrent ile yaşananlar

Oyundan çıkarken Domenec Torrent ile yaşadığı olaya da değinen genç futbolcu, "Ben zaten geçen hafta Fenerbahçe maçına da sakatlıktan tam iyileşmeden çıktım, bu maçta aynı şekilde. Çünkü ağrılarım vardı, iğneyle oynuyordum. Bugün Hocama, 70 dakika oynayabileceğimi söylemiştim zaten. Son şut çektiğim pozisyonda da normalde böyle çok şut çekmemem lazımdı, o pozisyon hakkında ayağımı sordu. Kendisine 'ağrım olmadı ancak o şutu çekmem lazımdı' dedim. O pozisyonu konuştuk. Ben zaten hiç bir zaman ne büyüklerime ne de hocalarıma asla öyle bir terbiyesizlik yapmam. Buradan yanlış anlaşıldıysa herkesten özür dilerim ama hocamla bugüne kadar öyle bir tartışmam da olmadı. Hocamla ilişkilerim açısında her şey çok iyi." sözlerini dile getirdi.

"Bu sorumluluğu üstüme almayı çok seviyorum"

Takımda üstlendiği sorumluluklar hakkında ise Kerem Aktürkoğlu, "Aslında bu sene beklediğimin daha da üstünde bir sorumluluk aldığımım düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Her maça bu özgüvenle ve sorumlulukla çıkmak beni daha çok motive ediyor. Sahada ister istemez hatalar, performansta dalgalanmalar oluyor. Biz bu sene istediğimiz pozisyonda değiliz. Onun vermiş olduğu baskı ayrıca takım üzerinde var. Bu baskıdan da futbolcuların bir şekilde çıkması gerekiyor. ben de bu sorumluluğu üstüme almayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



