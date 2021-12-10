UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , grubu namağlup lider tamamladı ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekibin 23 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Elde edilen bu başarıyı taraftarlarına armağan eden genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

''Çok mutluyuz. Lider geldik ve namağlup grubu bitirdik. Buraya geldiğimizde çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Onun bilincinde kontrollü oynadık ve istediğimizi aldık. Evimize lider dönüyoruz. Son dönemde ligde giden kötü grafikten sonra taraftarımıza güzel bir moral olduğunu düşünüyorum. Bu liderlik onlara armağan olsun. Yavaş yavaş, adım adım gidiyoruz. İnşallah sonu da güzel olacak. Buna inanıyoruz.''





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